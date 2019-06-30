"مرآة الخاسر".. رواية جديدة لشكري المبخوت عن دار "التنوير"

صدر حديثًا عن دار التنوير بلبنان رواية "مرآة الخاسر" للروائي التونسي شكري المبخوت، ومن المقرر أن تطرح الرواية بالمكتبات التونسية والعربية خلال الأيام المقبلة.

قال "المبخوت" في تصريح خاص لـ"الوطن": "الرواية هي بمثابة الجزء الثاني من رواية الطلياني، المستلهمة من أحداث ثورات الربيع العربي".

وشكري المبخوت أستاذ جامعي وأديب تونسي حاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2015، وجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2018، وروايته "الطلياني" تحكي عن حياة عبد الناصر الطلياني، وهو شاب تونسي يساري يدرس في جامعة تونس، وقيادي سابق في الاتحاد العام لطلبة تونس، وتروي أحداث من تاريخ تونس من حكم بورقيبة وما تلاه.