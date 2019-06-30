قال صبحي معوض إبراهيم نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة الإسكندرية، إن الذهب يعد وعاء استثماري شعبي لكافة طواف المجتمع، واعتبر في تصريح لـ"الوطن"، إن الذهب "أفضل انواع الاستثمار"، لكونه يناسب كافة فئات المجتمع، وفقاً للقدرة الشرائية لكل فئة، فى الأشكال المختلفة كالذهب المشغول أو سبائك الذهب أو الجنيه الذهب أو الذهب المستعمل.

وأشار إلى أن الذهب أحد الملاذات الآمنة مثل العقارات والشهادات الادخارية، لكنه أفضلها لسهولة شرائه وبيعه، وتحويله لنقد بسهولة بالإضافة لسهولة الاحتفاظ به، ونقله من مكان لآخر، فقد يربح المستهلك استثمارات من خلال العقارات، بارتفاع الأسعار، وكذلك الشهادات البنكية، من خلال رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب 3 جنيهات، اليوم، وسط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض؛ ليباع عيار 24 بـ742 جنيهًا مقابل 739 جنيهاً، وعيار 21 بـ649 جنيهاً، وعيار 18 بـ556 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و192 جنيهاً.

وتشهد أسعار الذهب زيادة واضحة خلال الفترة الماضية، في البورصات العالمية، على خلفية توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.