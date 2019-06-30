شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة من تلك الأراضي، وتفعيل حملات المرافق لإزالة كل الإشغالات لإعادة المظهر الحضاري اللائق بشوارع المحافظة.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهاز حماية الأراضي الزراعية، حملات أسفرت عن رفع 314 حالة إشغال ثابتة ومتحركة على حرم الطريق بشارع الكورنيش ومشتل كرم والنادي الاجتماعي بمركز ومدينة دمنهور.

كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال بناء دور خامس مخالف في عمارة خلف مستشفى الصدر، وتم التحفظ على الخشب والحديد بمركز ومدينة دمنهور وإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1150 مترًا بطريق الرزيمات ببندر حوش عيسى ورفع الإشغالات بمركز ومدينة الدلنجات، والتي تنوعت ما بين كراسي مقاهي، تند قماش، بلاستيك، لوحات إعلانية، وموازين وخزانات.

وتمكنت الحملات من إزالة تعد على أرض زراعية بمساحة 100 متر عبارة عن مبانى سملات وأعمدة خرسانية بجمعية عثمان بن عفان بمركز ومدينة بدر وإزالة 4 حالا تعدِ بنطاق قرية جواد حسني عبارة عن حصيرة خرسانية على مساحة 150 مترًا وإزالة قواعد وأسوار على مساحة 300 متر، والتصدي لحالات الإزالة بمركز ومدينة أبوحمص.