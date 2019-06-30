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مسلم: الإخوان لعبوا دورا من أقذر ما يكون في استخدام القوى السياسية ضد الجيش

مسلم: الإخوان لعبوا دورا من أقذر ما يكون في استخدام القوى السياسية ضد الجيش

المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

مجلس الدولة يقضي برفع تقدير طالب شرطة من مقبول إلى جيد بدرجات الرأفة

مجلس الدولة يقضي برفع تقدير طالب شرطة من مقبول إلى جيد بدرجات الرأفة

مصادر: أحمد إبراهيم لم ينفصل عن أنغام

مصادر: أحمد إبراهيم لم ينفصل عن أنغام

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