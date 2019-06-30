أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الثعبابين السامة والحرباء، أخفاها راكب مصري لدي عودته من تايلاند داخل أكياس أقمشة موجودة بحقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه لمدي خطورة الزواحف.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 961، والقادمة من بانكوك، اشتبه إبراهيم عامر رئيس اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من بانكوك، حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء، وبالعرض على أحمد علي مدير الجمرك بالإنابة، قرر تكليف مصطفى النجار مأمور الجمرك تحت إشراف فتحي فوزي مدير الحركة لتفتيش حقائبة.

وبالتفتيش تبين وجود 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة متسخة، تبين أن بداخلها 69 ثعبانا ساما وحرباء.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.