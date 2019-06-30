بـ100 مشارك من 29 دولة.. انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، انطلق اليوم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، بمقر الأكاديمية، ومدة الدراسة 5 أسابيع للتدريب، وشهدت الأكاديمية حفل افتتاح البرنامج، الذي شهد قبول الدفعة الأولى، والتي ضمت 100 شاب أفريقي، من 29 دولة أفريقية.

وتستمر مدة الدراسة على مدار 5 أسابيع في مجالات متنوعة، وتتراوح أعمار المتدربين بين 20 إلى 30 سنة، ومن المقرر أن يشمل البرنامج 10 دفعات متتالية، على أن تضم كل دفعة 100 متدرب.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وأكد الشباب الأفريقي المشارك في البرنامج التدريبي سعادته باطلاق المبادرة، مشددا على إنها فرصة جيدة لرفع كفاءة الشباب الأفريقي، وتمكينهم في المواقع والمجالات المختلفة، بما يساهم في تطوير بلدان ومجتمعات القارة الأفريقية، وأشادوا بالدور الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي، تزامنا مع رئاستها للاتحاد الأفريقي.

يذكر أن فكرة البرنامج انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، حيث شهد المنتدى في ختام عدد من التوصيات، من بينها تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بوضع آلية لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات.

وشيدت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري، من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.