حذرت محافظة أسيوط من ظهور صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس اسم الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط ونفس الشعار، وصفحة أخرى تحمل اسم وصورة اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط.

وأكدت المحافظة، في بيان لها صادر عن مكتب الإعلام، اليوم، أنهم حرروا بلاغا حمل رقم "4356 إداري" بالواقعة وإبلاغ جميع الجهات الأمنية، وجارٍ تتبع الصفحة ومعرفة المخربين والقبض عليهم.

وشددت على أن الصفحات المزورة المزعومة هي تابعة لبعض الجماعات التخريبية، بهدف خداع المواطنين وتضليلهم وابتزازهم ونشر أخبار كاذبة لإحداث الفتن.