تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، تحتفل دولة الكونغو الديمقراطية بعيد استقلالها في نفس اليوم الذي يشهد مواجهة منتخبهم مع زيمبابوي، على ملعب استاد الدفاع الجوي المعروف أيضا باسم "30 يونيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وعلى مستوى المشهد الرياضي، يشجع عدد من مواطني الكونغو الديمقراطية منتخبهم الذي يحلم بالفوز على زيمبابوي وحصد النقاط الثلاثة، على أن تخدمه باقي نتائج المجموعات الأخرى ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي كأفضل ثالث في المجموعات الستة.

وفي المشهد السياسي، يحرص عدد من مواطني دولة الكونغو على إحياء ذكرى عيد استقلالهم الذي يرجع إلى المظاهرات العنيفة التي اندلعت في مدينة ليوبولدفيل كينشاسا حاليا عاصمة الكونغو، الواقف وراءها الزعيم الوطني باتريس لوممبا الذي اغتيل في ظروف غامضة في يناير عام 1961.

وبعد هذه الأحداث قامت السلطات البلجيكية بعقد اجتماع مع القادة الوطنيين في العاصمة البلجيكية بروكسل تحسبا لما يمكن أن يحدث، ومقارنة أيضا مع الوضع في الجزائر التي كانت تجري فيها حرب بين فرنسا والحركة الوطنية الجزائرية التي كانت تطالب بالاستقلال، وقررت بلجيكا بعد هذا الاجتماع الانسحاب من الكونغو و منحها الاستقلال في 30 يونيو عام 1960، وفقا لـ"فرانس 24".

عبد الباقي: مباراة مهمة تزامنت مع عيدنا القومي.. وأشارك في التنظيم ببطولة إفريقيا

"مباراة مهمة تزامنت مع عيدنا القومي" هكذا عبر عبد الباقي ماتوندو، الطالب الوافد من دولة الكونغو الديمقراطية والذي يدرس بجامعة الأزهر، عن أهمية اليوم بالنسبة له ولأصدقائه على المستوى الرياضي والسياسي، مضيفا لـ"الوطن" أنه الوحيد من دولته الذي يشارك كمتطوع في بطولة الأمم الأفريقية، وذلك على مستوى التنظيم ومساعدة الناس في الدخول.

وبحسب "ماتوندو" فإن جالية الكونغو الديمقراطية بمصر تستعد للمشهد الرياضي من خلال التجمع أمام السفارة الخاصة بهم والذهاب إلى استاد الدفاع الجوي لمؤازرة منتخبهم الوطني، أما عن الاحتفال بعيد الاستقلال أشار الشاب الإفريقي أنهم يعتادون الكتابة عبر "فيس بوك" تدوينات تحمل المباركة بذكرى اليوم.

كما لفت إلى أنهم يجتمعون مع بعض في مكان واحد لمتابعة التلفاز وكافة الأخبار المتعلقة بوطنهم الكونغو، وذلك أثناء تواجدهم في مصر.

وعن مشاركته كمتطوع في بطولة الأمم الإفريقية، أوضح عبد الباقي أنه يشترك مع أشقائه من الجنسيات الأخرى لنجاح النسخة الحالية، لافتا إلى الفرص الشبابية التي أصبحت أمامهم من أجل المشاركة والمساهمة في تقدم القارة الإفريقية.