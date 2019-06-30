استحوذ فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4"، للأسبوع الثاني على التوالي، على مبيعات التذاكر يوم الجمعة بقيمة 17 مليون دولار، مما أدى إلى تصدره قائمة الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع، ومنها "Annabelle Comes Home" و"Yesterday"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وكان الفيلم جمع 118 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الأولى، وتجاوزها إلى أكثر من 167 مليون دولار في الأيام الستة الأولى، وتستمر لعبة "Story Story 4" في الهيمنة على شباك التذاكر المحلية، متجهةً نحو عطلة نهاية الأسبوع الثانية التي تقدر بنحو 55.9 مليون دولار. والفيلم من إخراج جوش كولي، وسيناريو أندرو ستانتون، الذى شارك في كتابة أول ثلاثة أفلام، ومن بطولة أصوات الفنانين "توم هانكس، تيم ألين، آني بوتس، توني هيل، وجاء الجزء الرابع بعد 9 سنوات من الجزء الثالث، عام 2010، بينما يعود تاريخ الجزء الأول إلى عام 1995.