رشا راغب: وضعنا قواعد عادلة لاختيار شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية راعت أسسا وقواعد عادلة لاختيار الشباب الأفريقي المشارك في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، موضحة أن من بين هذه الأسس تمثيل أكبر عدد ممكن من جنسيات القارة، لتحقيق التنويع بين المتدربين.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" أن البرنامج الرئاسي يشمل على برامج تدريبية متنوعة، تغطي العديد من المجالات العلمية، وتساعد الشباب الأفريقي على إثبات نفسه ورفع مستوى مهاراته وكفائته، مؤكدة أن المبادرة ستحقق طفرة في مجالات وقطاعات متنوعة بالقارة.

وتابعت: "القارة الأفريقية غنية جدا، ليس بثرواتها فقط، لكن بأبنائها ومواردها البشرية وشبابها، ومصر تتحرك انطلاقا من دورها وريادتها لدعم كل أشقائها، ونحن مؤمنون بقدرات شبابنا الأفريقي في صناعة التنمية وتحقيق تغيير إيجابي حقيقي يساعد القارة على الانطلاق".

ويأتي البرنامج استجابة لتوصيات منتدى شباب العالم في دورته الثانية، والذي شهد حضور آلاف الشباب من مختلف جنسيات العالم، من بينهم الشباب الأفارقة.

وانطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي بمشاركة 100 شاب من 29 دولة، وتستمر مدة الدراسة على مدار 5 أسابيع في مجالات متنوعة، وتتراوح أعمار المتدربين بين 20 إلى 30 سنة، ومن المقرر أن يشمل البرنامج 10 دفعات متتالية، على أن تضم كل دفعة 100متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهوري، من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.