انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإسكندرية.. غدا

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بمحافظة الإسكندرية، غدا الاثنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة على ثلاثة مراحل على غرار مبادرة "100 مليون صحة".

وأكد محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة، وتقديم أوجه الدعم للمساهمة في إنجاحها المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين بإعتبارها مورد من موارد الدولة وثرواتها القومية التى يجب الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية بفضل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات سبق وأن أثبتت نجاحها خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتى شهدت إقبالا كثيفاً من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح المحافظ أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كما تشمل المبادرة أيضا الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.