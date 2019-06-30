قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب رئيس حزب الحرية، إن الحزب أعد لعدد من الاحتفاليات الخاصة بذكرى 30 يونيو، في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، في مقدمتها عدد من الاحتفاليات الكبيرة في محافظات الدقهلية، والأقصر، والإسماعيلية، والإسكندرية، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع.

وأضاف "حسب الله"، لـ"الوطن"، أنه من المقرر اختتام الفعاليات بفعالية كبيرة في القاهرة، في الصالة المغطاة في مجمع الصالات باستاد القاهرة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم دعوة رئيس مجلس النواب لها، إضافة إلى رؤساء الأحزاب، وعدد من الرموز السياسية، لافتا إلى أن الاحتفاليات ستُقام تحت عنوان "30 يونيو ثورة شعب، لاسترداد وطن"،

وأوضح، "لولا ثورة 30 يونيو ما كانت عادت مصر، وكنا سنشعر وكأننا لاجئين داخل وطننا، وتحولت مصر من وطن للمصريين إلى وطن للجماعة".