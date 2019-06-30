"التضامن" توقع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وسكن للشباب

تشهد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في برامج "فرصة، سكن كريم، والأسر المنتجة" وبين شركة ماف لتجهيز وإدارة "الهايبرماركتس"، بهدف توفير ألف فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين فى العمل من مستفيدي برنامج "فرصة" ومشروع "تكافل وكرامة".

وتنص المذكرة، وفقا لبيان صادر عن التضامن، اليوم، على دعم برنامج "سكن كريم"، عبر وضع صناديق للتبرع في 44 فرع لشركة ماف لتجهيز وإدارة "الهايبرماركتس"، لتيسير تبرع زوار الفروع لبرنامج "سكن كريم"، كذلك دعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في 6 فروع لشركة "ماف".

وتأتي مذكرة التفاهم، التي يستمر العمل بها على مدى عامين، في إطار تنفيذ استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتى ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتي تضع الشباب والمرأة في مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.