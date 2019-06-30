تقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها بثًا مباشرًا لمباراة مصر وأوغندا، التي تقام اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" وقناة تايم سبورت "بث أرضي"، والتي أطلقت خصيصًا لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حكم مواجهة مصر وأوغندا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، على استاد القاهرة الدولي، وأسندت لجنة الحكام، المواجهة للحكم السنغالي ماجيتى نداي.