تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
قبل ريهام سعيد.. فنانون وإعلاميون أصيبوا بأمراض خطيرة
ردا على تهديدات تركيا.."النواب الليبي" يعلن حالة التعبئة والنفير العام
حبس مالك مطعم سوري شهير في واقعة تسمم 22 مواطنا بدمياط
المتهم بقتل أرملة شقيقه: "اتجوزتها في السر علشان الأولاد"
توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع: حار على القاهرة والحرارة تصل لـ43 درجة
عميد معهد القلب السابق يعلن ترشحه لمنصب نقيب اﻷطباء
اختيارات الوطن
من "الميدان" لـ"المدرج".. جماهير 30 يونيو تهتف في حب "أم الدنيا"
"بنشجع من 74".. "شكري" يسترجع ذكريات 45 سنة دعم للمنتخب في أمم أفريقيا
"الأرصاد" توجه نصائح للمتجهين إلى الاستاد لحضور مباراة مصر وأوغندا
تفتح أبوابها مجانا اليوم.. أبرز الحدائق والمنتزهات في القاهرة
التكنولوجيا تدمر صناعة «البراويز»: راحت عليك يا عم «مصطفى»
ترويض «سرطان الثدى».. المرض الخبيث تحت حصار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر والعلاج
الأكثر قراءة
صرف المعاشات بالزيادة الإثنين و«علاوة الموظفين» فى أغسطس
رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل
حريق بمحطة كهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن مركزين بالشرقية
دمياط: عشاء في مطعم شهير يدخل 20 زبونا المستشفى بـ"تسمم"
حظك اليوم الأحد 30-6-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي
أحمد موسى يعرض رسالة من أمير قطري على الهواء: "تحيا مصر"
بالصور| النيابة الإدارية تضبط أجهزة عناية مركزة بالكراتين بمستشفى جمصة
خالد محجوب: الإخوان حاولوا اغتيالي.. وفجروا قنبلة في منزل والدي
طائرات "درون" للميليشيات في طرابلس.. والفاعل "تركي"
"شكرا مصر".. لافتة صاحبت "شروف" المغربي بمدرجات "السلام": دعيت لأمة العرب
عاجل