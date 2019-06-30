تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018- 2019.

ومن المقرر عقد المؤتمر غدًا الإثنين، الساعة 3 عصرًا، بديوان عام الوزارة.