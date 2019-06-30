أعلنت إدارة مستشفى النموذجي للتأمين الصحى في بنها، إجراء 32 عملية جراحية ضمن "حالات اليوم الواحد" بالمجان دفعة واحدة للأطفال المحجوزين على قوائم المتابعة والانتظار، تحت إشراف الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور جمال حجاج، مدير فرع القليوبية.

وأكد الدكتور أحمد حجاج، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، أن طاقم الأطباء بالمستشفى نجح في إجراء 32 عملية فتق إربي وخصية معلقة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي من حيث نوعية الحدث وعدد العمليات، بهدف تخفيف قوائم الانتظار في مجال جراحات الأطفال ورفع العبء عن كاهل المواطنين؛ حيث إن العمليات مكلفة في هذا التخصص الدقيق وتم اختيار اليوم كونه إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو ما يسمح بحضور أسر الحالات وطاقم الأطباء.

وقدم الدكتور جمال حجاج الشكر إلى طاقم الجراحة الدكتور محمد سعدة، والدكتور عماد تبع، والدكتور محمد سامي، والدكتور محمد يحيى، والدكتور أحمد سعد، ومدير العمليات الدكتور محمود فتحي، على المجهود الشاق، الذي تحمله الأطباء من أجل إجراء هذا العدد من العمليات في اليوم الواحد.