سقوط مبيض محارة من الدور العاشر بالمنصورة.. وزميله: اختل توازنه

لقى مبيض محارة مصرعه اليوم، إثر سقوطه من الدور العاشر بعقار تحت الإنشاء بالمنصورة في محافظة الدقهلية ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعو "رضوان ش. س"، 47 عاما، مبيض محارة، ومقيم بأبو تيج بمحافظة أسيوط، إلى المستشفى جثة هامدة.

انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى المستشفى، وبسؤال مرافقه قرر، في محضر الشرطة، بأنه أثناء وجودهما أعلى سقالة بالطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء اختل توازنه وتوفي متأثرا بإصابته.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.