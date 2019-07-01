يحدث اليوم| انطلاق مبادرة الرئيس "صحة المرأة".. وآخر امتحانات الثانوية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الإثنين، 1 يوليو، في مصر على النحو التالي:

مبادرة الرئيس لـ صحة المرأة

تنطلق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي في 9 محافظات، تشمل كلا من (جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية) وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

آخر امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة العلمي علوم والشعبة الأدبية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ملتقى التوظيف الخامس في جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (ملتقى التوظيف الخامس) في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الأربعاء المقبل بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية وبحضور ممثلي الشركات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات بالعباسية

يُفتتح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم بدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات.

رشا فكري في المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي

يستضيف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء في العاشرة صباحا المدربة المحترفة رشا فكري علي محمود؛ لتدير ورشة عمل (فن المشغولات بالخيوط) بمشاركة عشرات الطالبات من مختلف المراحل التعليمية اللاتي يمتلكن مهارة الأشغال اليدوية.

قافلة طبية بجامعة الفيوم

تنظم الإدارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب وكلية التمريض ومديرية الصحة بالفيوم، وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية، وذلك بقرية السنباط.

تسليم 288 وحدة سكنية

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم 288 وحدة سكنية (12 عمارة) في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى في مدينة حدائق أكتوبر وحتى الخميس 18/7/2019.

ندوة ثقافية في مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، بقيادة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب (الإرهاب في ضوء المسؤولية المدنية) للمؤلف اللواء الدكتور شوقي محمد صالح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في السادسة مساء بمقر المكتبة في الزمالك.

حملة إعلامية بمركز النيل للإعلام والتعليم

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية لتنمية الوعي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاجه بالمجان.

خدمات طبية في جنوب سيناء

تتواصل في الثامنة صباحا فعاليات القافلة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة لليوم الثاني على التوالي بمحافظة جنوب سيناء حيث يتم تقديم الخدمات الطبية (البشرية والبيطرية) في مختلف التخصصات.