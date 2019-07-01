يواصل طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي، أداء امتحان الدور الأول، إذ يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وسط تكثيف أمني واستعدادات خاصة.

وعدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، نحو 20 ألفا و24 طالبا، يؤدون الامتحان في 79 لجنة، بينهم لجنة في مدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.