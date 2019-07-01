أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاشات يوليو، في كل أنحاء الجمهورية لـ9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتبارا من اليوم، للمعاشات التي تُصرف من منافذ صندوقي التأمينات.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيجري تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

وأكّدت والي، أنَّ قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهًا شهريا، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنَّ قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص حسبا الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، وجرى زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهًا ليصبح 900 جنيه شهريًا.