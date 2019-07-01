شُيع جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة، قبل قليل، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد مرزبان، أشرف زكي، محمد ثروت، خالد سرحان، منير مكرم، كاملة أبو ذكرى، محمد العدل.

إيناس عبدالدايم وأشرف زكي ومحمد العدل أبرز الحضور

كما دخل شقيقات الراحل أعضاء فريق "4m" في نوبة من البكاء الشديد، وشهد العزاء حضور مها أبو عوف التي قطعت سفرها للسعودية ووصلت منذ ساعات للقاهرة، حيث كانت تتواجد في السعودية من أجل العرض المسرحي "3 أيام في الساحل".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.