تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، صباح اليوم، إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا؛ للاطمئنان على سير العمل التنفيذي بها.

وأشاد الوزير بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة، وفقا للمواصفات المتفق عليها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار المتابعة المستمرة من خلال الزيارات التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لاستكمال مباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعات الجديدة يجرى تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة "الطاقة، والنانو، والميكاترونيات"، وبرامج العلوم الأساسية "جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة"، وبرامج الفنون "التصميم البيئي، و الوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، وبرامج السياحة "الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث".

كما استمع الوزير لشرح مفصل من مسؤولي الموقع تضمن استعراضا لمراحل تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.