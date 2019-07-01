قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، إنه تم تسليم 12 ألف فدان لزراعتها بالنخيل لعدد من المستثمرين وصغار المزارعين، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليوني نخلة والتي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأضاف "عباس"، أنه جاري تسليم 10 آلاف فدان آخرين ليبلغ إجمالي الأفدنة التي تم تخصيصها 22 ألف فدان حتى الآن، وأنه جار تخصيص مساحات أخرى في ظل الإقبال الكبير من المواطنين بعد التسهيلات الكبيرة التي منحها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للمستثمرين وصغار المزارعين.

وأوضح "عباس" أن محافظ الوادي الجديد منح صغار المستثمرين تخفيض 20% من قيمة الرسوم الخاصة بمشروعات زراعة النخيل بكافة مناطق المحافظة، كما وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الكبرى الراغبة في إقامة مشروعات زراعية خاصة النخيل بالمحافظة، وكذلك صغار المستثمرين وتشجيعهم بمنحهم تخفيضات 20% من الرسوم المقررة.