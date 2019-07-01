صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه تم استحداث 4 برامج جديدة للدراسات العليا وآخر بمرحلة الليسانس والبكالوريوس بكلية التربية، لتبدأ الدراسة بهم العام الدراسي القادم 2019/2020، موضحا ضرورة الاستمرار في تجديد وإضافة البرامج الدراسية بما يتناسب مع التطور العلمي المستمر لخدمة مختلف مجالات البحث العلمي.

وأشار عزيز إلى أهمية مواصلة خريجي الجامعات مرحلة الدراسات العليا، والتي تساهم في إثراء الجانب العلمي والثقافي وزيادة التعمق في التخصص لديهم، فإذا كانت مرحلة البكالريوس تؤهل متخصصين في مجالات مختلفة فإن مواصلة الدراسات العليا تزيد الطالب دقة وقوة في تخصصه، كما تتيح لهم الفرصة للمشاركات العلمية الجادة في مجال التأليف والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وغير ذلك مما يعود بالفائدة الكبيرة عليه وعلى غيره، مضيفاً أنه سيتم استحداث برامج للدراسات العليا تشمل الدبلوم المهنية في تخصصات الإعلام التربوي، الجودة والإصلاح التعليمي.

وقال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية أن برامج الدراسات العليا تتضمن أيضا برنامج الدبلوم المهنية في تخصص السياسة التعليمية والقياس النفسي، بالإضافة إلى برنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع لمرحلة الليسانس والبكالوريوس.