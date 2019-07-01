حسين زين: يجب تفعيل قوتنا الناعمة إعلاميا وثقافيا لزيادة الوعي

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورته 101.

وصرح حسين زين بأنه لزاما على الدول الأعضاء بالاتحاد بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتضامن والتكامل والمتابعة الفاعلة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة خصوصا في ظل ما نواجه من تحديات جسام، تتجسد في الحروب الإعلامية التي تشهدها المنطقة العربية، وتحمل سيلا من الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعزة استقرار أوطاننا والتشكيك في أي منجزات، مؤكدا الدور المهم والحيوي للاتحاد في التصدي لتلك الوسائل الإعلامية، وما تبثه من الأكاذيب والشائعات.

وأضاف زين أن من الضروري تفعيل قوتنا الناعمة إعلاميا وثقافيا، من خلال تكثيف الفعاليات الفنية والثقافية، وتفعيل الإنتاج الدرامي المشترك الذي يزيد الوعي، ويعزز ويكرس ثقافة الانتماء، ونعمل على توظيف قوتنا الناعمة للترويج لجهود وإنجازات دولنا العربية في شتى المجالات، ويمتد تأثيرها أيضا إلى العالم الخارجي؛ لتساند في التعبير عن سياسة حكوماتنا.

وأشار زين، خلال الاجتماعات إلى قضية احتكار حقوق بث البطولات الرياضية، مطالبا بإيجاد بدائل جديدة وفعالة حيث أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة "تايم سبورت" لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية على البث الأرضي، وتقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة بث وصورة البث الفضائي كوسيلة تسهم في كسر احتكار بث البطولات الرياضية؛ للحفاظ على حق المشاهد في الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات الرياضية.