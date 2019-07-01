أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن المملكة تشدد إجراءات الأمن بعد الهجمات على مرافق نفطية.

وأضاف أن المملكة تتعامل بجدية مع أمن إمدادات الطاقة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.