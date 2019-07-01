احتفلت الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بتخرج الدفعتين 14، 15 من طلاب الماجستير والدكتوراه الذين انخرطوا في الدراسة من الجامعات المصرية المختلفة بالتعاون مع الجانب الياباني.

وأشاد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية بمستوى الخريجين، مؤكدا أن هذه الاحتفالية لها مذاق خاص إذ تتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وكذا افتتاح مباني جديدة بمقر الجامعة، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الذي يقدم دعماً كبيرا للجامعة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن بأهمية التعليم والبحث العلمي ويوجه بالاستفادة من تجربة التعاون مع الجانب الياباني.

في هذا الإطار، من جانبها أشادت السيدة نوريكي سوزوكي نائب رئيس هيئة التعاون الياباني بالقاهرة - جايكابحجم التعاون العلمي مع الجانب المصرية كبوابة لأفريقيا خاصة ان عدداً كبيرا من مختلف الدول الأفريقية يدرسون بالجامعة متطلعة الى تكرار هذه التجربة الخاصة بالتعليم الياباني مع عدد آخر من دول العالمي وهو ما أيده السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي الذي ثمن جهود الحكومة المصرية التي توفر كل الدعم لإنجاز هذه التجربة الفريدة خاصة انها تعمل على إنشاء مقر جديد ودائم للجامعة على مساحة 200 فدان.

فيما قدم الجانب الياباني المنح الخاصة بتجهيز المعامل والمعدات والأجهزة الحديثة وبلغت قيمة آخر منحة 27 مليون دولار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار الذي حرص على حضور هذه المناسبة وجه الشكر للجامعة ومجلس أمنائها برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا، مؤكدا أن الجامعة المصرية اليابانية على رأسها عالم مخلص هو الدكتور احمد الجوهري الذي يبذل جهداً خرافيا لوضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية وبما يعود بالنفع على المجتمع المصري، مشيدا بمستوى الخريجين مطالبا إياهم بتطبيق ما حصلوا عليه من مستوىً راقٍ من العلم في جامعاتهم التي سيعودون إليها.

وأجرى الوزير ورئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء الدكتور محمود صقر والدكتور شيرين حلمي والدكتور هاني هلال والدكتور شريف حماد مع الجانب الياباني بعد ذلك، جولة تفقدية في المقر الجديد للجامعة المزمع افتتاحه خلال سبتمبر المقبل وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تتخطى 4 مليارات جنيه في المرحلتين الأولى والثانية ممولة بالكامل من موازنة الدولة المصرية، وأشادوا بحجم الإنجاز بالحرم الجديد الذي يعد نموذجا فريدا في التصميم والتنفيذ.