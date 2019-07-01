تجتمع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي رئيس اللجنة، غدا، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات العشوائيات وإسكان التعاونيات بمدينة المنصورة في الدقهلية، ومشكلة تضرر المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بمشروع أبراج المنصورة في الدقهلية التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان من نظام التقسيط الجديد، ومناقشة اللجنة ما قامت به هيئة تعاونيات البناء والإسكان بإعلان طرح كراسات الشروط بمشروع أبراج المنصورة.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الخاصة بتهالك شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء في مدينة السنبلاوين بالدقهلية، ومشكلة 200 عزبة بمركزي السنبلاوين وتمى الأمديد دون أحوزة عمرانية، وفرض قيود ارتفاعات المباني 3 أمتار و6 أمتار فقط في بعض القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية.