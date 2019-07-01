أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه اعتبارا من اليوم، الاثنين 1 يوليو وحتى 18 من الشهر نفسه، سيبدأ التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) في الحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 متر مربع، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات حجز الوحدات على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- يعتبر التقدم على أيًا من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

خطوات الحجز

الخطوة الأولى

التقديم يبدأ من اليوم 1 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنـــا بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو- مكتوبة".

- ينشئ المتقدم حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عبر الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، وتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- يجرى إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق الـSMS والإيميل ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالي).

- عن طريق الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم استخراج رقم الاستمارة وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيجرى استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

يسدد العميل قيمة جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه مقدم الحجز، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل –دفعة واحدة وغير مجزأة- على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الشروق بأحد طرق السداد التالية:

1- سويفت (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

2- ACH عن طريق كافة البنوك.

3- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيجرى إرسال رسالة "sms" تفيد وصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل له إلى بنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية

- من الأحد 21 يوليو 2019، حتى الخميس 25 يوليو 2019.

- مراجعة داخلية بالهيئة والبنك.

الخطوة الثالثة "الحجز"

- اعتبارًا من صباح الأحد 28 يوليو وحتى الساعة 11:59 الأربعاء 31 يوليو 2019.

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الرابعة

يجرى استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 1 أغسطس حتى الأحد 1 سبتمبر 2019.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، تُرد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1- يتاح شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

2- تُرد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.