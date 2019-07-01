اختتم الفنان حسين الجسمي، حفلات النسخة الثامنة عشر من مهرجان موازين، وذلك وسط حضور 140 ألف شخص، واستمر الحفل أكثر من ساعيتن.

واختص "الجسمي" جمهوره، بمقطع حصري لعمل وطني مغربي جديد صاغ كلماته وألحانه رشيد الرقراقي، وتقول كلماته: "ديما ديما ديما.. حبنا للمغرب ديما.. والله شاهد علينا.. وسيدنا هوا اللي يبغينا.. عاش المغرب وعاش محمد السادس".

وعبر "الجسمي" عن سعادته لتواجده في هذا المهرجان الجماهيري الكبير، قائلا: "الفن اليوم جمعنا مع جمهور عزيز علينا، أنتم في المغرب حلاوة القلب والروح، وأنا لست غريب في هذا الوطن الغالي، أنا أسكن في كل بيت مغربي، وكل بيت مغربي بيتي".