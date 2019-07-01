نعت الفنانة شريهان، الفنان عزت أبوعوف، قائلة "هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبوعوف.. من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي".

وكتبت شريهان، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ولدت وجدته في بيتنا.. إبناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً و صديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، إبناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة مها".

وأضافت شريهان: "كنت أعتبره أخي الكبير وإبني الصغير، زوجته فاطمية هي سيدة من أنقى نساء العالم كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، إبنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف، إبنتي وحبيبتي وصديقتي كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى إمتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها، شقيقاته منى ومها ومرفت ومنال حبيباتي".

وختمت شريهات نعيها قائلة: "أسرتي وطفولتي وشبابي ونضوجي وسعادتي وكثير من ألمي وذكراياتي ونجاحاتي كان شاهداً أصيلاً عليها . صديقاً صادقاً أمين، عزت كان إنسان إنسان و فنان فنان.. محترم خلوق طيب وموهوب.. والحقيقة تاه كل الكلام.. مافيش كلام".

غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.