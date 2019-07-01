أكدت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام امتحانات الثانوية العامة بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية بمختلف اللجان الـ 11 على مستوى المحافظة.

وأضافت أن الأمور مستقرة ولا توجد حالات غش ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أية إخطارات أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.

وذكرت أنه تغيب 58 طالبا وطالبة عن أداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، موضحة أن عدد الطلاب المقيدين في مادة اللغة الفرنسية يبلغ 3173 طالبا وطالبة، تغيب منهم عن 30 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب المقيدين في مادة التربية الوطنية 3175 طالبا وطالبة تغيب منهم 28 طالبًا وطالبة.