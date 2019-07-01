نعى الفنان عمرو يوسف الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "يوسف" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "توتير": "كان فنان كبير ميختلفش عليه اتنين بس الأهم كان بني آدم راقٍ محترم وشيك ومحبوب من الكل، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ومحبيه، وداعًا عزت أبو عوف".

غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.