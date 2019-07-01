قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء اهتمامه بالمواطن المصري وتحسين أحواله الاقتصادية، وجه في شهر إبريل 2019 لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية تكلفتها 60 مليار جنيه خاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المعاشات التأمينية.

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن نصيب أصحاب المعاشات في هذه الحزمة 28.1 مليار جنيه، موضحًا أن قرار الزيادة جاء مواكبا للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيه شهريا، والتكلفة السنوية تصل الى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.