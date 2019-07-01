إحباط محاولتي تهريب مناظير بنادق وآثار مع راكبين بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب مجموعة مناظير بنادق ونظارات ميدان، ومجموعة الأنتيكات والتحف والبراويز والصور الأثرية مع راكبين الأول أمريكي قادم من فرانكفورت، والثاني مصري قادم من فرنسا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما الي النيابة.

واشتبه عصام محمدين ومجدي فريد، مديرا إدارة الجمارك في راكب أمريكي الجنسية من أصل يمني قادم من فرانكفورت، وقام محمد أبو الليل مدير الحركة بتفتيش حقائبه تحت إشراف شريف سعيد، رئيس اللجنة الجمركية وعثر معه علي مناظير بنادق ونظارات ميدان أخفاها داخل حقائبه.

وفي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من باريس اشتبهت سوسن عثمان، مأمورة الضبط، في راكب مصري، وقام أحمد حسين مدير الحركة بتفتيش حقائبه وعثر بداخلها علي مجموعه من الانتيكات والتحف والبراويز والصور الأثرية.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي والإحالة للنيابة، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.