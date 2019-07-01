قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تقنين أوضاع 1021 كنيسة، منذ عام، عبر اللجنة المنوط بها المهمة، كما أن اللجنة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل هذا التقنين، لأن العملية ليست سهلة بل معقدة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تقرر تقنين وضع 127 كنيسة، اليوم، ليصل إجمالي ما تم تقنينه نحو 1021 خلال عام، وهذا رقم ليس بقليل، وناتج عن عملية فحص ومتابعة والتأكد من توفر اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف "سعد"، أن الحكومة قطعت شوطًا طويلًا في ملف العشوائيات، حيث تبني الدولة وحدات سكنية للمواطنين، وتوفرها بالأثاث أيضًا، ولا توجد أي دولة في العالم تقوم بهذا الأمر، موضحًا أن الإنجازات التي تحققت الفترة الأخيرة من ثمار ثورة الـ30 من يونيو.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قطعت كذلك شوطًا كبيرا في القضاء على العشوائيات "المُهددة للحياة"، والتي سيعلن خلو مصر منها هذا العام.

وأشاد في الوقت ذاته بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يّشمل أي مواطن مصري مهما كان مرضه ودخله، حتى وإن لم يكن قادرا على دفع الاشتراك، ستدفع الدولة بدلا عنه.

وأشار سعد، إلى أن المرحلة الأولى تشمل 4 محافظات، وسيتم استكمال الباقي تباعًا، مؤكدًا أنه تم تطبيق المنظومة في بورسعيد بشكل تجريبي، من أجل التعرف على مواطن الخلل.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تضمن لأي مواطن غير قادر على تحمل نفقات العلاج تلقي العلاج مجانا، حتى لو مرضه عضال، سواء أكان داخل مصر أو خارجها.