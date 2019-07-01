قرر الدكتور عبدالقادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة 132 طبيبا وصيدليا وعلاج طبيعي، و61 ممرضة و17 إداريا بمستشفيات بسيون العام وصدر بسيون وحميات بسيون، للتحقيق، بسبب الغياب والإهمال في العمل.

كان وكيل وزارة الصحة، قرر تشكيل لجنة من إدارة المستشفيات والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمديرية على المستشفيات، لمتابعة الخدمة الطبية للمرضى، وأجرى الدكتور محمد جابر، نائب مدير إدارة المستشفيات، زيارة مفاجئة على أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات بسيون العام وصدر بسيون، وحميات بسيون، وتبين عدم تواجد الأطباء بأماكن عملهم وبعض الأعطال بتكيفات الكلي الصناعي وأقسام الأشعة وأقسام الطوارئ، وغياب 132 طبيبا بشريا وصيدليا وعلاج طبيعي، 61 ممرضة، 17 إداريا.