نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج والكاتب محمد حفظي، بكل الحزن رئيسه السابق الفنان القدير عزت أبو عوف القامة الفنية الكبرى الذي قاد دفة المهرجان بين عامي 2006 و2012، ليساهم بكل جهده دفع المهرجان للأمام، رحمه الله وتغمد أهله وجمهوره بالصبر والسلوان.

وأضاف المهرجان، في بيان له، أن الفنان الكبير الراحل أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الذي أظهر خلالها تميزه الفني الراقي طوال مشواره الفني.

وغيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر أمس من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.