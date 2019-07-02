إيهاب فهمي يحكي عن موقف مؤثر مع طفل من ذوي الاحتياجات: جعلني أبكي

حكى الفنان إيهاب فهمي عن موقف مؤثر له مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تصوير مسلسل "لآخر نفس".

وقال فهمي أثناء لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان يؤدي دورا في المسلسل وكان من المفترض أن يكون له ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان سيتعرض لإطلاق نار أثناء المشهد.

وأوضح فهمي أن الطفل "ياسين" الذي أدى دور ابنه رفض تأدية المشهد بسبب الأصوات العالية وأصوات الرصاص وغيره، وبالفعل لم يشارك في المشهد، وأثناء تنفيذ المشهد حيث تم إطلاق الرصاص على "فهمي" ضمن أحداث العمل، إلا أن الطفل ياسين دخل لموقع التصوير وقبَّل رأس إيهاب فهمي، ما جعل إيهاب فهمي يبكي نظرًا للإحساس العالي من هذا الطفل.