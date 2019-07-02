عاجل| التحالف العربي: هجوم إرهابي من ميليشيات الحوثي على مطار أبها

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.

وأضاف المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة وسيتم إصدار بيان لاحق عن هذا العمل الإرهابي، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

ونقلت "BBC" عن الحوثيين قولهم إنهم استهدفوا فجر الثلاثاء مطار أبها الدولي بالسعودية بطائرة بدون طيار، ما عطّل حركة الملاحة إلى المطار.

بينما نفى مراسل "العربية" توقف الحركة بالمطار، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي في مطار أبها.