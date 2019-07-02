متصلة لعمرو أديب: "بتنشرلنا طاقة إيجابية وبتحببنا في مصر"

أثنت متصلة تٌدعى "ميرنا" من محافظة القاهرة على برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت ميرنا في مداخلة هاتفية: "انتوا بتنشروا الطاقة الإيجابية وبتحببونا في مصر بطريقة غريبة".

وأكدت ميرنا أنها لا تشاهد أي برامج "توك شو" إلا برنامج الحكاية، مضيفةً أن الإعلامي عمرو أديب "بيحببنا في مصر وبيحسسنا إن احنا في تقدم وإن احنا كبار جدًا ومصر عظيمة"، ليرد عليها أديب قائلًا: "فعلا مصر تتحب ومصر جميلة".

وأشارت "ميرنا" إلى أن أكبر مشكلة تواجهها عاطفيًا هي الغيرة نظرًا لأنها تهتم بنفسها وبجمالها وأن هذه هي عادة الشباب في مصر.