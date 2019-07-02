أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 325 شاحنة بضائع و269 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 224 شاحنة و227 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 101 شاحنة بضائع و42 سيارة.

ومن المنتظر، أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، ثلاث سفن وهي: أمانة، النوى أكسبريس، Great arsenal، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن، وهي: "أمانة، القاهرة، الحرية2، بوسيدون إكسبريس".

وغادرت السفينة أمانة، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وبريدج، وغادرت ثلاث سفن وهي برنسيسة، آيلة، بريدج.