مصرع 3 شباب وإصابة 2 في تصادم دراجتين بميكروباص في قنا

لقي 3 شباب مصرعهم، اليوم، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين كانوا يستقلونها الضحايا بسيارة ميكروباص أمام قرى الأشراف على طريق "مصر- أسوان" الزراعي.

وأخطر اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، بالواقعة، وتبين بحسب تحريات مباحث قنا، أن الضحايا من قرية الحجيرات- مركز قنا، كانوا عائدين من مدينة قنا مستقلين دراجتين ناريتين، فاصطدمت بهما ميكروباص أجرة.

ونقل ضحايا الحادث بمعرفة سيارتي من مرفق إسعاف قنا، إلى مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وطلب تقرير المرور حول ملابسات الحادث.