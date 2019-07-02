قال أشرف عامر مسؤول الوحدات المتنقلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، إن هناك 8 وحدات متنقلة مجهزة للتجول في الشوارع، للوصول إلى الأطفال المشردين، مؤكدًا أن البرنامج يشمل 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عامر"، خلال لقاء مع أحمد خيري ومها بهنسي مقدما برنامج "صباح الورد"على قناة "Ten"، أن الفريق يضم أخصائي اجتماعي ونفسي، بالإضافة إلى المسعف وسائق السيارة، وجميعهم خضعوا لتدريبات مكثفة على مدار 6 أشهر.

وأوضح "عامر"، أن جميع العاملين بالبرنامج تم اختيارهم وفقًا لمعايير صارمة، مؤكدا إمكانية تواصل الراغبين في التطوع للعمل داخل البرنامج، ولكن بعد خضوعهم لاختبارات وتلقي التدريبات.