قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ وزارته ستتعاقد مع شركة إدارة عالمية لإدارة مشروع جسور للتجارة الخارجية مع أفريقيا لمدة 3 سنوات.

وأوضح وزير قطاع الأعمال خلال مؤتمر جسور للتجارة الخارجية مع شرق ووسط أفريقيا اليوم، أنّ وزارته لن تدير المشروع خلال أول 3 سنوات، وستسعين بشركة عالمية لضمان تقديم خدمة متميزة، بينما تبدأ الوزارة إجراء دراسة من خلال استشاري عالمي لتحديد الدول التي يتم إنشاء المستودعات، كما تسعى الوزارة لتأسيس شركة وساطة وتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال تطبيقا هاتفيا باسم جسور باللغتين العربية والإنجليزية، يتعامل من خلاله المصدرين والمستوردين لبيان حجم البضائع ونوع السلع ما يسهل تلبية احتياجاتهم.