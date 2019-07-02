شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له، بمحافظة المنوفية، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال يونيو الماضي، وأسفرت عن تحرير 1520 محضر إشغال طريق و1809 حالات ضبط و6014 إزالة فورية للإشغالات و265 إلقاء مخلفات على جانبي الطريق بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفي الإطار نفسه، شنت إدارة المرور والوحدات التابعة، حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في أرجاء المحافظة وأسفر ذلك عن تحرير15672 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 2399 انتظار خاطئ و873 قيادة بدون رخصة و45 مخالفات سير عكس الاتجاه و696 سير دون رخصة تيسير و43 سير دون لوحات، كما جرى سحب 726 دراجة نارية وحجز 35 مخالفات للدراجات النارية، بالإضافة إلى 10855 مخالفة متنوعة، كما رصدت حملة الرادار 277 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.