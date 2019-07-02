وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، قبل قليل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال المراغي إنّ اللجنة تناقش الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة في جلسات مكثفة لإنجازه، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته، وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي.

وقال أحمد الشحات ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع اللجنة، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم مزايا جديدة ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ويضع نظاما جديدا لسداد الديون لدى طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

وتصل الديون الموجودة لدي وزارة المالية لنحو 696.495 مليار جنيه، مقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك" و216.08 "مديونية" و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018/2019".