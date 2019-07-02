"ثروة سمكية دمياط" لـ"الوطن": زيادة نسبة الأمونيا سبب نفوق الأسماك

قال المهندس مجدي عبد الواحد مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط، لـ"الوطن"، إن نتائج فحص عينات المياه المأخوذة مؤخرا بعد تفاقم أزمة نفوق الأسماك بمنطقة المثلث ببحيرة المنزلة أظهرت زيادة نسبة الأمونيا بالمياه نتيجة الصرف الصحي غير المعالج مما كان سببا رئيسيا في نفوق الأسماك.

وشهدت مزارع دمياط نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبخاصة الدنيس والقاروص مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال تكريم وتطهير البحيرة لشهر سبتمبر المقبل بدعوى تسبب تلك الأعمال في نفوق المزيد من الأسماك نتيجة تحريك المياه.

وأقامت نقابة الأطباء البيطريين ومديرية الطب البيطري بدمياط مؤخرا المؤتمر العلمي عن مشكلات الاستزراع البحرى في مصر مشكلات وحلول نموذج عملي من دمياط.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاستعانة بأطباء بيطريين متخصصين عند وجود أي مشكلة وعدم استعمال الأدوية مجهولة المصدر ومخاطبة أجهزة الدولة للإسراع بتنفيذ مخططها لتعميق القنوات الاشعاعية وزيادة البواغيز وتعميقها وفصل قنوات للري عن الصرف وإزالة التعديات مع ضرورة تفعيل المؤتمرات والندوات بصفة دورية وزيادة الوعي والإرشاد العلمي للمزارعين وضرورة تعاون أجهزة الدولة المختلفة عند وجود أي مشكلة والعمل بروح الفريق بدلا من الوضع الحالي، حيث كل جهاز يعمل منفردا عن الآخر مع تثمين ما تقوم به الدولة من مشروعات في بحيرة المنزلة وتحديدا في مجال خفض التلوث ووجوب المشاركة المجتمعية للمزارعين وأخذ آرائهم عند تنفيذ المشروعات لتلافي الأضرار والسلبيات.