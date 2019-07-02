تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، يطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قناة اليوتيوب الخاصة بالمدون شريف جابر، وما ينشر فيها لحضه على الكراهية وازدراء الأديان.

وأوضح "سعد" في دعواه أن شريف جابر يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي، ويحض على الكراهية والعنف والتحريض على الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة، وينشرها على موقع "يوتيوب" على قناته الخاصة والمعروفة باسمه.

وأشار "سعد" إلى أن المحتوي الإعلامي لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين واستهزاء بيوم القيامة، واستهزاء بسؤال القبر والحساب.

وطالب "سعد" الحكم بصفة مستعجلة، وحجب القناة الخاصة بالمدون، وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والتي تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به تحت مسيمات مختلفة داخل مصر، لما تحتويه من مخالفات قانونية وإزدراء للأديان والتحريض على الأمن القومي المصري، والتحريض على الفسق والفجور، ودعم الشذوذ الجنسي بحسب قوله.

وأكد "سعد" أن الجهات الثلاثة هي المخولة بنص القانون بحجب ظهور هذه الفيديوهات، وأن امتناعها عن عمل ذلك يعد مخالفة قانونية وتقاعس عن أداء العمل وفق ما نظمه القانون والدستور.