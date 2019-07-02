أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبي لثاني وحدة ترام أوكراني مكيف، بخط "سان ستيفانو – رأس التين" الأسبوع المقبل، بسعرالتذكرة 5 جنيهات للراكب.

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من تجميع عربات الترام بالكامل بورش العمرات "البلدوف" بمنطقة كرموز، مؤكدًا بأن الترام الجديد وصل بتاريخ 26 مايو من العام الحالي من ميناء أوديسا الأوكراني إلي ميناء الإسكندرية، موضحًا بأن باقي صفقة الترام المكيف والبالغ عددها 13 ترام ستصل الإسكندرية تباعا خلال العام الجاري.

وأضاف "زكريا"، لـ"الوطن"، بأن الترام المكيف يعمل بنظام تكنولوجيا متطورة في عملية التحكم بالسير أو الفرملة، ويضم جميع وسائل الأمان، مؤكداً بأنه سيعمل بـ 15 منطقة داخل محافظة الإسكندرية لمسافة تزيد على 58 كيلو مترًا علي نفس مسار الترام الأول.

وأشار إلي أن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت" WIFI" ونظام التتبع "جى بي إس" وتنقل 140 راكب فى الرحلة الواحدة.

يذكر أن هيئة النقل العام بالإسكندرية، كانت قد تسلمت أول ترام مكيف من شركة "TATRA- YUG" الأوكرانية، ويحمل موديله اسم ""K1E6"، منذ شهور، وذلك في إطار عقد توريد يضم 15 ترام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.