قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن مواقع الاستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة، تسلمت 137358 طنا و883 كجم من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 35617 طنا و926 كجم من محصول القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 36173 طن و71 كجم من محصول القمح.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209460 طنا من محصول القمح.